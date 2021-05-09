المغرب يسجل 314 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 298 في اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 513628.

كما سجل المغرب سبع وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 9064.

ومن المتوقع أن يستقبل المغرب شحنات جديدة من لقاحي سينوفارم وأسترا زينيكا خلال اليومين المقبلين في إطار برنامج "كوفاكاس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وتسلم المغرب 9.5 مليون جرعة لقاح شملت سبعة ملايين لقاح أسترا زينيكا، و2.5 مليون جرعة لقاح سينوفارم الصيني.

وتلقى أكثر من خمسة ملايين مغربي الجرعة الأولى من التطعيم.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.