الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

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هذه الدول فى خطر.. بث مباشر لسقوط حطام الصاروخ الصينى

سقوط حطام الصاروخ
سقوط حطام الصاروخ الصينى

تقدم «الدستور» بثا مباشرا لعملية سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة،  وذلك بعد أن دخل إلى الغلاف الجوي.

 

وترصدالأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق «لونج مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها «عودته اللاطوعية» إلى الأرض.

 

ووفقًا للتوقعات فإنه كان من المتوقع أن هنا بعض الدول التي ربما يمر فوقها الحطام وهي: «عُمان والسعودية والأردن وفلسطين»، لكن أحدث ظهور للصاروخ كان في لشبونة بإسبانيا ليضع دول الاتحاد الأوروبي في خطر من السقوط هناك.

 

وسنوافكيم بالتفاصيل..

 

 

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