الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة استهدفت السعودية

التحالف يدمر مسيرة
التحالف يدمر مسيرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، صباح اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي في المملكة أعترض ودمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.
 

وأكد التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
 

وكان التحالف قد أعلن مساء الجمعة اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط.
 

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط.


وذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الاخبارية" السعودية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن - خلال الشهر الماضي - اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط في السعودية.

واعتبر التحالف أن "انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين"، مشددا: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

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