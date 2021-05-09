الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطيران الإسرائيلى يقصف موقعين شرق دير البلح وسط قطاع غزة

الطيران الإسرائيلى
الطيران الإسرائيلى

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضاحايا جراء العملية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع (إف - 16) قصفت بصاروخين موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وكان قد أصيب الليلة الماضية ثلاثة شبان على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، عقب قمع تظاهرة نصرة للأقصى، وإسنادا لأبناء الشعب في مدينة القدس المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عن إغارة طائرة عسكرية إسرائيلية على "موقع عسكري تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة ".

وتحدث أدرعي قبل الغارة عن "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

الفلسطينى قطاع غزة مواجهات الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال تظاهر الطيران الإسرائيلى القدس المحتلة وكالة الأنباء الفلسطينية الطيران الحربى الإسرائيلى قوات الاحتلال الإسرائيلي الطيران الحربى مدينة القدس المحتلة

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

الصين: بقايا الصاروخ تفككت فى بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

خاص.. وزير الرياضة يكشف حقيقة تعليق النشاط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس