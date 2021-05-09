محاولة قتل أخرى فى انتظاره.. تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل «ضل راجل»

يواصل مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال العرض على شاشة قناة "الحياة"، حيث شهدت الأحداث تشويقًا أكثر، بعد تعرض جلال لمحاولة قتل من جانب أحد أصدقاء ابنته شهد، بعد أن تواجد في منزله من أجل الحصول على إثبات نسب حفيدته.

واستطاع جلال أن يهرب من المستشفى بعد أن علم أن هناك محاولة أخرى لقتله داخل الرعاية المركزة، في الوقت الذي ساعدته فيه الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور والتي ساندته للتواجد داخل الفندق الذي يقيم فيه.

وضمن أحداث الحلقة، حاولت الدكتورة ملك الاتصال بالضابط المكلف بالقضية وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبد المغني، ولكنها لم تستطع التواصل معه وذلك بسبب وفاة والده المستشار الشخصية التي يقدمها الفنان القدير صبري عبدالمنعم.

وكشفت الحلقة أيضا عن قيام الشركة باستدعاء سليم النجار الشخصية التي يقدمها الفنان محمد يسري وذلك لاتهامه بخطف ابنة شهد من أجل ألا تثبت حالة النسب بينهما، بينما كشفت الحلقة عن لقاءات أخرى ظهر فيها الفنان أحمد حلاوة والفنان ميدو عادل والفنانة إنعام سالوسة والفنانة رنا رئيس وآخرون.

وكانت قناة "الحياة" قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

مسلسل "ضل راجل" يشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة من بينها مسلسل "موسى" ومسلسل "الاختيار" الجزء الثاني ومسلسل "اللي مالوش كبير" ومسلسل "النمر" وعدد كبير من الأعمال.