الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محاولة قتل أخرى فى انتظاره.. تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل «ضل راجل»

ضل راجل
ضل راجل

يواصل مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال العرض على شاشة قناة "الحياة"، حيث شهدت الأحداث تشويقًا أكثر، بعد تعرض جلال لمحاولة قتل من جانب أحد أصدقاء ابنته شهد، بعد أن تواجد في منزله من أجل الحصول على إثبات نسب حفيدته.

واستطاع جلال أن يهرب من المستشفى بعد أن علم أن هناك محاولة أخرى لقتله داخل الرعاية المركزة، في الوقت الذي ساعدته فيه الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور والتي ساندته للتواجد داخل الفندق الذي يقيم فيه.

وضمن أحداث الحلقة، حاولت الدكتورة ملك الاتصال بالضابط المكلف بالقضية وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبد المغني، ولكنها لم تستطع التواصل معه وذلك بسبب وفاة والده المستشار الشخصية التي يقدمها الفنان القدير صبري عبدالمنعم.

وكشفت الحلقة أيضا عن قيام الشركة باستدعاء سليم النجار الشخصية التي يقدمها الفنان محمد يسري وذلك لاتهامه بخطف ابنة شهد من أجل ألا تثبت حالة النسب بينهما، بينما كشفت الحلقة عن لقاءات أخرى ظهر فيها الفنان أحمد حلاوة والفنان ميدو عادل والفنانة إنعام سالوسة والفنانة رنا رئيس وآخرون.

وكانت قناة "الحياة" قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

مسلسل "ضل راجل" يشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة من بينها مسلسل "موسى" ومسلسل "الاختيار" الجزء الثاني ومسلسل "اللي مالوش كبير" ومسلسل "النمر" وعدد كبير من الأعمال.

واصل النجم ياسر جلال عرض مسلسل ضل راجل الفنان ياسر جلال مسلسل ضل راجل مسلسل ضل راجل

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

الصين: بقايا الصاروخ تفككت فى بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى

«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

الصين: بقايا الصاروخ ستقع فى البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس