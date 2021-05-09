غلق مقهي وتحرير 5 محاضر لعدم تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بمرسى مطروح

ترأس اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة بمشاركة الاجهزة الرقابية بمجلس مدينة مرسى مطروح أسفرت عن غلق مقهى بالمنطقة الطبية وتحرير 5 مخالفات إشغال ومخالفة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق في تمام الساعة 9 .

وقام السكرتير العام بحملة مكبرة على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بمشاركة شرطة المرافق لمتابعة مواعيد الغلق في تمام الساعة 9 مساءًا بوسط المدينة والمنطقة الطبية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نص عليها مجلس الوزراء.

ووجه السكرتير العام بتشديد الرقابة والدفع بحملات يوميًا للمرور علي المحال التجارية وغلق المحلات المخالفة لفرض الانضباط والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.

وأشار إلي مواصلة التنبية بالميكروفون بسيارات مجلس المدينة علي المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولات بالالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساء وغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا والا سيتم تطبيق قرارات الغلق والتشميع .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بغلق المحال التجارية في التاسعة مساء للحفاظ على تنفيذ الإحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ورصدت "الدستور" قيام قيادات مجلس ومدينة مرسى مطروح بمشاركة الأجهزة الأمنية وقسم شرطة المرافق بشن حملات مكبرة لمتابعة تطبي الغلق وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات من الساعة 9 مساء.

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح

حملات مكبرة بمطروح