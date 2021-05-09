الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 4 محال وفرض غرامات فورية لمخالفة إجراءات كورونا بشرق الإسكندرية

حملة لمتابعة تنفيذ
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات

نفذَ حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف المنشآت بنطاق الحي، وتطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق كافة المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك تحت إشراف اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتنسيق مع وحدة شرطة مرافق شرق برئاسة النقيب يحيى المزين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ محال تجارية، وفرض غرامات فورية تصل إلى إجمالي مبلغ ٢٨٠٠٠ جنيه، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وموعد الغلق المحدد.

كما تم تحرير ٦ محاضر  مخالفة أمن صناعي ومخالفة اشتراطات صحية، وضبط عدد ٢٣ حالة اشغال مختلفة وإيداعها في شرطة المرافق، كما تم المرور على عدد من الصيدليات وتلاحظ التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.

واستهدفت الحملة المرور على شارع مصطفى كامل وشارع الفتح وتعاونيات سموحة وشوارع سموحة، وتم رفع مخلفات قص وتقليم الأشجار في تعاونيات سموحة ورفع كفاءة النظافة العامة من خلال إدارة النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

جاءت الحملة بمشاركة معاون محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام الحي، وإدارة إشغال الطريق، وإدارة رخص المحلات، والطب البيطري، ومنطقة شرق الطبية التفتيش الصيدلي، والأمن الصناعي وجهاز حماية المستهلك، وشركة نهضة مصر، وإدارة النظافة وإدارة الإيرادات.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، و تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية و الفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوي المواطنين و تلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة تحقيق الإنضباط في الشارع ومنع أي تعدي على حرم الطريق العام.

حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات
الإسكندرية شرق الإسكندرية غرامات فورية إغلاق وتشميع الاجراءات الاحترازية كورونا

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