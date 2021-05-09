حملة تفقدية لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال فى المراغة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، برئاسة المهندس حسن ناصر، حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق المحال والأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

من جهته أوضح رئيس مركز ومدينة المراغة أنه جرى خلال الحملة متابعة تطبيق وتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق من الساعة التاسعة مساءً.

جرت الحملة بإشراف نواب رئيس المركز، وسكرتير عام الوحدة، وجرى خلالها مواصلة أعمال التطهير والرش التي تتم بصفة مستمرة يوميًا وفي أيام العطل والإجازات، ووفق جدول زمنى محدد لتشمل جميع الأماكن، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج تواصل جولاتها الميدانية على مدار اليوم، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أنه تم القيام بحملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن مصادرة 14 شيشة، وغلق 2 مقهى ومحل تجاري، وورشة سيارات، وضبط 182 من المضبوطات المتنوعة.

وقال عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم المرور والتفتيش على المقاهي والكافيهات خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية بالمدينة والقرى التابعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 45 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وضبط 56 مضبوطات متنوعة منها 28 شيشة.

وأشارت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، إلى القيام بحملات ليلية مكثفة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة والمجالس القروية التابعة، حيث تم تحرير 26 مخالفة وغرامة فورية عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 12 شيشة وتطهير وتعقيم 60 شارع.