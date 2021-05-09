السكرتير العام لمحافظة سوهاج يتابع تطبيق قرار الحظر بحى شرق

تابع اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، مدى التزام المحلات، المقاهي، الكافيهات، المولات، بالغلق في تمام الساعه ٩ مساء، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، أنه تم متابعة مدى التزام المحلات، والمقاهي، والكافيهات، والمولات، بالغلق في تمام الساعة ٩ مساء، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، في نطاق دائرة حي شرق سوهاج.

من جانبه أوضح المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه تم متابعة تطبيق قرار الحظر، برئاسة السكرتير العام، خلال جولة أسفرت عن رصد التزام كامل بغلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمقاهي مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، مع استثناء محال السوبر ماركت، البقالة، الأفران، المخابز، الصيدليات.

وناشد السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، خلال جولته المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وموجها بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة يوميا على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين.وطالب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعه ٩ مساء، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيرس كورونا المستجد.