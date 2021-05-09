الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين فى أسوان

حادث تصادم بكورنيش
حادث تصادم بكورنيش أسوان

شهد شارع كورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، تحديدًا بجوار موقف الأقاليم، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي والآخر نقل، بطريق كورنيش النيل الجديد، بجوار موقف الأقاليم، نتج عنه إصابة شخصين، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسوان حادث تصادم طريق المستشفى موقف الأقاليم الكورنيش

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