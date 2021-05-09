إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين فى أسوان

شهد شارع كورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، تحديدًا بجوار موقف الأقاليم، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي والآخر نقل، بطريق كورنيش النيل الجديد، بجوار موقف الأقاليم، نتج عنه إصابة شخصين، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.