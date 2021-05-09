محافظ الوادى الجديد يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمساجد

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس السبت، جولة مفاجئة لعدد من المحال التجارية والأسواق والمساجد بمدينة الخارجة للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بين المواطنين في المحافظة.

وشدد المحافظ خلال لقائه بأصحاب المحال والمواطنين على ضرورة الالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة وارتداء الكمامة ومنع التزاحم للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، كما ناشد المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات.

وفي نفس السياق إغلاق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجدي الاستقامة وإبراهيم الدسوقي بالخارجة لمدة يومين وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أمر محافظ الوادي الجديد بغلق مسجدي الاستقامة وإبراهيم الدسوقي بحي الزهور بالخارجة لمدة يومين اعتباراََ من الغد وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية داخل المسجد رغم التحذيرات التي تم التأكيد عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب أدائه صلاة التراويح بالمسجد، كما دعا الشباب للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للمشروعات الزراعية وإقامة مشروعات خاصة توفرلهم فرص عمل كريمة.

وفي سياق أخر قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بميدان البساتين بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز حيث تابع أعمال تطوير الميدان التي يتم تنفيذها لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري لهذا الميدان الحيوي، موجهاََ بسرعة الانتهاء من من الأعمال المتبقية بمحيط الميدان والتي تشمل إنشاء ساحة إنتظار للسيارات وتنظيم حركة مرور السيارات بالشوارع الجانبية المؤدية للميدان.

من ناحية أخرى، أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بانتهاء أعمال تطوير حديقة طريق الداخلة أمام المبنى الإداري لجامعة الوادي الجديد، التي يتم زراعتها بأشجار الزينة بنظام الري بالتنقيط.