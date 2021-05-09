بعد مشاهد مسجد الروضة.. بيتر ميمى يتصدر تريند «تويتر»

تصدر المخرج بيتر ميمي تريند تويتر بعد حلقة مسلسل "الاختيار ٢"، والتي ظهر فيها مدى تأثر الجمهور بوفاة علي شقيق زكريا والذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز.



وقال السيد أحد رواد تويتر: "‏‎#بيتر_ميمى المسلسل ملحمة تسجيلة لفترة عصيبة مرت علي مصر عرضها بكل أمانة وتمكن مخرج مبدع (توثيق للتاريخ ولتضحيات مصريين وشباب عظماء رحبوا بالشهادة بكل شجاعة للحفاظ علي بلدهم الغالية مصر)".



وعلق آخر:" ‏تتر مسلسل الاختيار وأغنية منير بتاعت حلقه الواحات دول أحلى حاجة وحقيقي بيتر ميمي دخل التاريخ من أوسع أبوابه وزي ما بيقولو الغالي تمنه فيه".



وغردت ماريهان:"‏بص يا بيتر ميمي قلبنا وجعنا لوحده فا براحة علينا علشان الليلة تعدي على خير".



وقالت نور مازن:"‏لما المخرج يكون بيتر ميمي بتكون دي النتيجة نجاح كل نجم مهما كان دوره".



وقالت دكتور رشا سمير:" ‏توثيق هام لجيل ربما لم يرى أو لم يفهم.. معنى أن تكون عقيدة الدم هي المحرك لبشر بلا ضمائر..

تحية تقدير لصُناع مسلسل ‎#الاختيار توثيق بتمكن..أداء مؤثر..إخراج رائع ‎#بيتر_ميمى ‎#كريم_عبد_العزيز ‎#أحمد_مكي ‎#باهر_دويدار ‎#تحيا_مصر".



وغرد آخر:"‏أكتر شخصية اتأثرت فيها في مسلسل الاختيار هي وحيد.. حقيقي بيتر ميمي إبدع في اختياره للممثلين ومشهد ماجد الكدواني دائم الإبداع ومسك الختام أغنية منير حقيقي تبكي الحجر.. هو ده الشابوه اللي بجد".



وقال رمضان حسن: "‏بيتر ميمي عمل حلقة صعبة في الاختيار #١ معركة البرث وعمل حلقة صعبة جدا في الاختيار#٢ معركة الواحات رحم الله شهداء الجيش والشرطة ويجعل مثواهم الجنة وحفظ مصر من كل شر ".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



وبدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26، بقصف القوات الجوية للعناصر التكفيرية الذين هجموا على مأمورية الواحات، والإعلان عن تصفية التكفيرى الشيخ حاتم "عابد عنانى" واسمه الحقيقى عماد عبد الحميد الذى كان ضابط شرطة سابقاً، وتم عرض تغطية وسائل الإعلام للقصف الجوى والقبض على عنصر تكفيرى أجنبى ظل على قيد الحياة، وكان قد شارك فى الهجوم على مأمورية الواحات.