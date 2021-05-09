إغلاق 5 منشآت خالفت مواعيد الإغلاق الجديدة بوسط الإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية، 5منشآت مخالفة الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق، خلال حملة مسائية شنها الحي لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلتزام المحلات والكافيهات والمطاعم بمواعيد الإغلاق الجديدة.



وقاد رجب النقيدي رئيس حي وسط، مساء اليوم حملة مكبرة بجميع مناطق الحي، لمتابعة الإلتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، ورفع الاشغالات والتعديات، وتم خلال الحملة المرور على المحلات والمنشآت بنطاق الحي.

حيث تم المرور بشوارع لاجتيه، الاندلس، أدونيس، ابن زهير، عمر زعفان، ممفيس، عبد المنعم سند، بولبتين، الادرياتيك، القاضي الفاضل، والقاضي حمزة، بالإضافة لشوارع سعد وصفية زغلول، ميدان الخرطوم، الغرفة التجاري، الميناء الشرقية السلطان حسبن، وطريق الحرية.



وتم خلال الحملة إغلاق 5 منشآت (محمصة بشارع عبد المنعم سند، مركز صيانة وغسيل سيارات بشارع أدونيس وبوفية بشارع الميناء الشرقية، وايقاف تشغيل جزئى لمقهي بشارع ممفيس، وعربة مأكولات بميدان الخرطوم) لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة.

كما تم التنبيه والتأكيد علي إلتزام المحلات بمواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساءً، وتم رفع عدد ١٥ حالة اشغال متنوع والتحفظ عليها، وشارك في الحملة مدير إدارة اشغال الطريق وإداراتي رخص المحلات والمتابعة.

جاء ذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس "كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء اعتبارا من 6 مايو 2021 ولمدة اسبوعين.



وكان قد شدد اللواء محمد الشريف علي رؤساء الأحياء ، بتنفيذ حملات متتالية بجميع أحياء المحافظة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق علي جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى إلتزام كثير من المواطنين وأصحاب المنشآت بمواعيد الإغلاق مع تواجد بعض المخالفات بالشوارع الجانبية الذي يتم التعامل معها بالإجراءات القانونية.

حملات لمتابعة مواعيد الإغلاق

حملات لمتابعة مواعيد الإغلاق

حملات لمتابعة مواعيد الإغلاق

حملات لمتابعة مواعيد الإغلاق