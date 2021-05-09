الأحد 09 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اسعار مواد البناء اليوم

سعر مواد البناء فى السوق المصرى اليوم الأحد 9-5-2021

اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء اليوم

تعرف على سعر مواد البناء، اليوم الأحد ٩-٥-٢٠٢١ في السوق المصرى، من خلال التقرير التالي الذي يحتوي على جميع أسعار مواد البناء، وفقًا لأخر التطورات، وهي الأسمنت والأسمنت الأبيض والحديد والرمل والطوب.

ويبحث القارىء المصرى في مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار مواد البناء، ولديكم كل التفاصيل في التقرير التالى.

آخر تطورات سعر مواد البناء اليوم الأحد ٩-٥-٢٠٢١ في السوق المصري 

أسعار الحديد اليوم 

- سعر طن الحديد مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع العتال ١٣٤٥٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع بشاى ١٣٥٠٠ جنيه مصرى. 

- سعر طن الحديد بمصنع سرحان ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد بمصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

أسعار الأسمنت اليوم 

- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت المخصوص ٨٥٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت الصخرة ٨٢٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت السويدي ٨٨٥ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت حلوان ٨٨٥ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٨٩٨ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت العسكرى ٨٥٠ جنيهًا مصريًا. 

- سعر طن أسمنت النصر ٨٨٥ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت السويس ٨٨٠ جنيهًا مصريًا.

- سعر طن أسمنت سيناء ٧٨٨ جنيهًا مصريًا. 

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم 

وصل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٤٢٥ إلى ٢٥٠٠ جنيه، وذلك في أسمنت العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض والمنيا، وحلوان.  

أسعار الجبس اليوم 

سجل سعر الجبس، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيهًا، وذلك في جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس. 

أسعار الطوب والرمل اليوم

سجل متوسط سعر الطوب بين ٨٠٠ إلى ١٤٠٠ جنيه مصري، للألف طوبة، وتراوح متوسط سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه مصري، وذلك للمتر الواحد.

الاسمنت الأسمنت الأبيض الحديد الرمل الطوب

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