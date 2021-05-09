الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 3 محاضر لمحال لم تلتزم بمواعيد الغلف فى طهطا

جانب من الحمله
جانب من الحمله

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حملة مساء اليوم السبت، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحلات والأنشطة التجارية، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجرت الحملة برئاسة فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقسم ومركز شرطة طهطا.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر عدم الالتزام بمواعيد الغلق، وهم عدد 2 محل تجاري، وعدد 1 مقهى، كما تم تحرير عدد 6 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وضبط ومصادرة عدد 5 شيشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تم خلال الحملة رفع العديد من الإشغالات والمخالفات وهي 15 مضبوطات متنوعة، كما تم إزالة كل المعوقات بمنطقة شارع التجارة وامتداد محطة السكة الحديد ومزلقان طهطا المغلق، وذلك حرصًا على رفع كفاءة الطرق والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال التطهير والرش وأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

وأكد رؤساء المجالس القروية التابعة لدائرة المركز وهي بنجا والصفيحة ونزلة القاضي والصوامعة غرب وشطورة، على أنه تم المرور والمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق بالمحال التجارية والمقاهي.

جرت الحملات بمشاركة جمال شومان، نائب رئيس المدينة، ورؤساء المجالس القروية ومسؤولي النظافة والإشغالات والتفتيش المالي وفريق التطهير والرش بالشئون الإدارية والعلاقات العامة ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

جدية بالذكر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، نفذت حملة على المقاهي ومواقف السيارات والمصالح الحكومية للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، قالت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، إنه جرى تنفيذ حملة لمتابعة أعمال التطهير والرش بكافة المواقف العامة للسيارات بطهطا، مضيفة أن الحملة جرت باستخدام معدات التطهير والرش الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

كما شملت الحملة المرور على المواقف والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

سوهاج حملة اجتماع ضبط شرطة التزام

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