الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: إغلاق ميدان «تايمز سكوير» فى نيويورك إثر وقوع حادث إطلاق نار

السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار في ميدان (تايمز سكوير) بمدينة نيويورك  ما أسفر عن إصابة امرأة و طفل يبلغ من العمر 4 أعوام و تم على إثره إغلاق الميدان.


وأوضحت شبكة " فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المشتبه به في الحادث فر من مكان إطلاق النار.


وأضافت الشبكة أن حادث إطلاق النار وقع في الساعة الخامسة مساءً اليوم (بالتوقيت المحلي) في شارع 44 بالمنطقة السابعة بنيويورك.


وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما أشارت "فوكس نيوز" إلى أنه لم يتم القبض على أي أشخاص يُشتبه في صلتهم بالحادث حتى الآن.

 

وفي وقت سابق، شهدت الولايات حادث إطلاق نارع مروع، حيث لقي ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في مقاطعة أوستن – ترافيس بولاية تكساس الأمريكية.

 

وتعرفت الشرطة على المشتبه به الذي لا يزال طليقا، و هو ستيفن نيكولاس بروديريك البالغ من العمر 41 عامًا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية  "فرانس برس" من غير المعروف ما إذا كان برودريك قد فر سيرًا على الأقدام أو في سيارة، وتشعر السلطات بالقلق من أنه قد يكون مختبئًا أو يأخذ رهينة، وفقًا لرئيس شرطة أوستن المؤقت جوزيف تشاكون.

و قال تشاكون: "من الواضح أن هذه مأساة. لدينا أشخاص فقدوا حياتهم هنا. الخطر لا يزال مرتفعًا في هذه المرحلة".

استجابت شرطة أوستن وخدمات إطفاء الحرائق و الطوارئ الطبية إلى الحادث في حوالي الساعة 11:42 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث عثروا على ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية ، وفقًا للمسؤولين.

وكان الضحايا الثلاثة - امرأتان و رجل - يعرفون بروديريك، وفقًا لقائد الشرطة.

وما يزال الدافع وراء الحادث غير معروف حاليا.

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