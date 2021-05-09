«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية، وتصل الحرارة إلى 45 درجة في بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار تكون رعدية أحيانًا.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.



وأضاف "شاهين"، في تصريحاته لـ"للدستور"، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة، وتصل سرعة تصل إلى 20 عقدة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وعن أسباب ظهور نور في السماء، قال: "تظهر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها البرق والرعد علي السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتصل فرص سقوط الإمطار إلى 30% علي المناطق المذكورة"، مشيرًا إلى أن فصل الصيف يوجد به ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تؤدي إلى زيادة في كمية العرق والاختناق للمواطنين، ولكن درجات الحرارة عادية.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، القاهرة الكبرى العظمى 41 درجة والصغرى 24، والوجه البحرى العظمى 40 درجة والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 25، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.



ونصحت الهيئة بارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.