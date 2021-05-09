الأحد 09 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 9-5-2021 فى البنوك المصرية

اليورو
اليورو

يواصل سعر اليورو الأوروبي استقراره مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها التداولات الصباحية اليوم الأحد 9-5-2021

 

متوسط سعر اليورو في السوق المحلي المصري 

 

وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري مستوى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، وذلك  بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

 

أعلى وأدنى سعر لليورو الأوروبي في الأسواق المحلية المصرية 

 

جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر، عند 18.80 جنيه للشراء، وتداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.69 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-5-2021

 

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

 

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.72 جنيه للشراء، 18.95جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

 

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي، عند مستوى 18.73 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك البركة

 

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك البركة، عند 18.73 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في المصرف المتحد

 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل المصرف المتحد، عند مستوى 18.72 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

 

 و فى بنك الإمارات دبي الوطني، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.75 جنيه للشراء، و 19.95 جنيه للبيع.

 

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