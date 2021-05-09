محافظ المنوفية يقود حملة ليلية مكبرة لمتابعة تطبيق الغلق

قاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء السبت، حملة مكبرة بشوارع مدينة شبين الكوم، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق المقررة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية والمقاهى والكافتريات، رافقة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسى، وسمير عتريس رئيس حى غرب شبين الكوم.

وبدأ محافظ المنوفية الجولة بالمرور على عدد من الشوارع بالمدينة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية والمترددين عليها من المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية بها، مؤكدا أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالمحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بصرامة وحزم، خاصة الغرامات المفروضة على من لا يرتدى الكمامة وغير الملتزمين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا للحد من انتشار الفيروس.

وأشاد محافظ المنوفية بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمواعيد الغلق، مشيرا إلى قيام جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بحملات وجولات مماثلة لتطبيق مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المحافظ جموع المواطنين باتباع التعليمات الوقائية من الفيروس والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، خاصة فى الأماكن المزدحمة والمغلقة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

واستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة كوبرى عمر أفندى، مؤكدا على أن أعمال التطوير التى تمت بالكوبرى تساهم فى الارتقاء بالمظهر العام وإضفاء مظهر حضارى للمدينة، كما تفقد أعمال رصف عدد من الشوارع المتفرعة من شارع الجلاء البحرى، وتابع أعمال تجهيز رصف بشارع غرب الرى بحى غرب، وكذا متابعة أعمال فرد طبقة الأساس بشارع عاصم حما بنطاق حى شرق شبين الكوم، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وزيادة سرعة معدلات الأداء حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.