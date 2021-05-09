محافظ شمال سيناء: توافر السلع التموينية بكميات كبيرة تكفى حاجة المواطنين

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن رئيس مجلس الوزراء أطمأن على الوضع في محافظة شمال سيناء، وأرسل تهنئته إلى أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على الالتزام بتعليمات لجنة الأزمة تجاه كورونا، وكذا تطبيق الاجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تأكيد الدكتور رئيس الوزراء على توافر الخدمات الصحية خلال الفترة الحالية للاهتمام بصحة المواطنين، لافتًا الى أن التعليم والصحة من أولويات اهتمامات الحكومة وجميع المحافظين، وأن تتم التجهيزات لمدارس التعليم الثانوي استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، وجاهزية جميع المدارس لهذه الامتحانات.

وأكد رئيس الوزراء على التحضير لبدء مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" على مستوى جميع المحافظات.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء، على تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الحكومة بخصوص الحظر، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي والمولات التجارية، مشيرًا إلى تشكيل لجان على مستوى مجالس المدن وقيامها بالتعاون مع قوات الشرطة بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، وإغلاق المحال التجارية والمولات والمقاهي في الساعة التاسعة مساءً.

وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية والمولات والمقاهي بالالتزام بالمواعيد المحددة، لافتًا إلى أنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق القانون على المخالفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة 9 مساءً، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير في هذه المنشآت.

كما فوض رئيس الوزراء المحافظين لاتخاذ أي إجراءات تفرضها الظروف بالنسبة للصحة وأزمة كورونا.

وأشار المحافظ إلى التزام جميع أجهزة المحافظة والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها استكمالًا لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع الالتزام التام بقرارات الدكتور مصطفى مدبولىي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك حرصًا على أمن وسلامة الوطن والمواطن، منوهًا إلى أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة تطبيق كافة القرارات والإجراءات على أرض الواقع.

كما أشاد بالتزام أبناء المحافظة بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بإغلاق المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وغيرها، حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.

وكشف المحافظ عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والمواد الغذائية بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وأن الحالة التموينية على مستوي المحافظة مستقرة، ولا توجد أي مشكلات، كما تعمل المخابز بصورة طبيعية لتوفير احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، وتعمل جميع مرافق المحافظة بدون أي معوقات.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو "كونفرانس" مع المحافظين، وحضر مع المحافظ كل من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلاء الدين سمري مدير عام التموين بالمحافظة.