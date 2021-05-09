الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تارا عماد بين الفضيحة وخسارة شقيقتها فى «ضد الكسر»

تارا عماد
تارا عماد

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "ضد الكسر" أحداثًا متشابكة دراميا وسرعة في تصاعد الأحداث فبعد حصول ملك (تارا عماد) على المبلغ المطلوب منها لتبرئتها من تهمة النسب التي وجهها ضدها زوجها، لشكه في بنوة مولودهما، تفاجئها شقيقتها سلمى، التي أُجبرت على دفع المبلغ، بطلبها قطع الصلة بينهما، وذلك ضمن أحداث مسلسل "ضد الكسر" الذي تشارك تارا في بطولته مع نيللي كريم.


لم تجد ملك أمامها حلاً سوى اللجوء لحبيبها السابق صلاح (مصطفى درويش) والأب الحقيقي لمولودها، ليساعدها في أزمتها، بحكم كونه محاميًا، وذلك بالتلاعب في التقرير الطبي والدليل الوحيد على إثبات تهمة النسب عليها، ليساومها صلاح، بطلب مبلغ مالي كبير من شقيقتها سلمى (نيللي كريم).

عندها ينكشف السر الذي يجمع بين صلاح وسلمى، وهو تعاونهما سويًا في الماضي في تجارة العملة، والذي كانت نتيجته سجن صلاح واستفراد سلمى بحقيبة مليئة بمئات الآلاف من الدولارات، وهو ما يثير غضب ملك لكون سلمى السبب في تقرب صلاح منها وتورطها في علاقة معه، ويزيد من إصرارها على ذهاب سلمى إلى صلاح وتحقيق ما يريد.

وعندما تعلم سلمى أن المبلغ المطلوب 3 ملايين جنيه، تستشيط غضبًا، وبعد فترة من التفكير والاختفاء، لم تجد أمامها بدًا من الاستسلام للأمر وتحقيق رغبة صلاح من أجل الحفاظ على سمعة أختها، ولكنها في المقابل طلبت من ملك طلباً صادماً بقطع صلتها بها.

"ضد الكسر" من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم ومحمد فرّاج، وتارا عماد و لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام اسماعيل. ويُعرض يومياً على قناة CBC، الساعة 10:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

تارا عماد نيللي كريم محمد فراج مسلسل ضد الكسر الحلقة 26 مسلسل ضد الكسر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

الصين: بقايا الصاروخ تفككت فى بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى

«الأرصاد» تحذر من استمرار الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

الصين: بقايا الصاروخ ستقع فى البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (10) ..كائنات خارقة.. كيف يرى اليهود الملائكة والشياطين؟

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس