تارا عماد بين الفضيحة وخسارة شقيقتها فى «ضد الكسر»

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "ضد الكسر" أحداثًا متشابكة دراميا وسرعة في تصاعد الأحداث فبعد حصول ملك (تارا عماد) على المبلغ المطلوب منها لتبرئتها من تهمة النسب التي وجهها ضدها زوجها، لشكه في بنوة مولودهما، تفاجئها شقيقتها سلمى، التي أُجبرت على دفع المبلغ، بطلبها قطع الصلة بينهما، وذلك ضمن أحداث مسلسل "ضد الكسر" الذي تشارك تارا في بطولته مع نيللي كريم.



لم تجد ملك أمامها حلاً سوى اللجوء لحبيبها السابق صلاح (مصطفى درويش) والأب الحقيقي لمولودها، ليساعدها في أزمتها، بحكم كونه محاميًا، وذلك بالتلاعب في التقرير الطبي والدليل الوحيد على إثبات تهمة النسب عليها، ليساومها صلاح، بطلب مبلغ مالي كبير من شقيقتها سلمى (نيللي كريم).

عندها ينكشف السر الذي يجمع بين صلاح وسلمى، وهو تعاونهما سويًا في الماضي في تجارة العملة، والذي كانت نتيجته سجن صلاح واستفراد سلمى بحقيبة مليئة بمئات الآلاف من الدولارات، وهو ما يثير غضب ملك لكون سلمى السبب في تقرب صلاح منها وتورطها في علاقة معه، ويزيد من إصرارها على ذهاب سلمى إلى صلاح وتحقيق ما يريد.

وعندما تعلم سلمى أن المبلغ المطلوب 3 ملايين جنيه، تستشيط غضبًا، وبعد فترة من التفكير والاختفاء، لم تجد أمامها بدًا من الاستسلام للأمر وتحقيق رغبة صلاح من أجل الحفاظ على سمعة أختها، ولكنها في المقابل طلبت من ملك طلباً صادماً بقطع صلتها بها.

"ضد الكسر" من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم ومحمد فرّاج، وتارا عماد و لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام اسماعيل. ويُعرض يومياً على قناة CBC، الساعة 10:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.