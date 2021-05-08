موعد آذان وصلاة الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 9-5-2021

يحرص المواطنون في القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية على البحث عن مواقيت صلاة الفجر ومواعيد الآذان لمعرفة الوقت المناسب للإمساك عن الطعام استعداد للصيام.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة موعد آذان وصلاة الفجر في القاهرة وعدد من المحافظات اليوم الأحد 9-5-2021، والتي تختلف من محافظة إلى آخرى بفارق دقائق معدودة.

موعد آذان وصلاة الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 9-5-2021

وفيما يلي رصد لكل التفاصيل عن كافة مواقيت أذان صلاة الفجر، في كل محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، كما موضح بالأتي:

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة القاهرة، بتوقيت ٣:٣٠ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية ، بتوقيت ٣:١٢ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، بتوقيت ٣:٢٢ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة السويس، بتوقيت ٣:٥ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة العريش، بتوقيت ٣:١٧ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في الطور، بتوقيت ٣:٢٦ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة دمنهور، بتوقيت ٣:٣٠ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة طنطا، بتوقيت ٣:٢٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنصورة، بتوقيت ٣:٢٧ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، بتوقيت ٣:٢٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الفيوم، بتوقيت ٣:٣٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، بتوقيت ٣:٣٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنيا، بتوقيت ٣:٣٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة أسيوط، بتوقيت ٣:٢٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة سوهاج، بتوقيت ٣:٣٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة قنا، بتوقيت ٣:٣٦ ص.