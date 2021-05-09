«المصرية للكتاب» تطرح «صدى الذاكرة» للدكتور صلاح فضل

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ أحدث مؤلفات الناقد الدكتور صلاح فضل٬ رئيس مجمع اللغة العربية٬ تحت عنوان "صديذى الذاكرة"٬ وهو الكتاب الأحدث لشيخ النقاد العرب٬ والذي حوى فصولًا مهمة وأصداءً متنوعة مما جادت به ذاكرته عن سيرته ومسيرته.

كما يتضمن الكتاب بابًا كاملًا فيه بعض رؤى صلاح فضل الفكرية حول الشعر وتحولاته وصراع الأنواع الشعرية، وكذلك يضم بابًا بالغ الأهمية حول وثائق الأزهر وحوارات المثقفين مع رجال الأزهر حول الحريات المختلفة في إطار المساعي لدولة مدنية حديثة.

وفي مقدمة كتابه "صدى الذاكرة" يقول الناقد الدكتور صلاح فضل: عندما يسترجع الكاتب المتأمل مشاهد وخواطر من سيرته٬ ينشق في يده القلم إلى شعيرات ثلاث٬ تمتد أولاها إلى النقطة الوضيئة البعيدة في أغوار ذاكرته٬ تحاول الإمساك بها والقبض على ذبذباتها المتأرجحة المتفلتة من محو النسيان٬ أما الشجرة الثانية فتنبثق في بؤرة وعيه الآني لحظة الكتابة٬ لتشكل منظوره الراهن لذاته ورؤيته لماضيه٬ ورغبته في تجميله٬ عندئذ تلتف عليه الشعيرة الثالثة التي تربط بين الوعي واللاشعور٬ لتحاول التأليف بين العناصر المتفاوتة الدقيقة وتمارس ألاعيب الذاكرة في "الحفظ والنسيان"٬ في الحذف والتضخيم وربما الإضاقة أيضا.

ويتابع الناقد الدكتور صلاح فضل في تقديمه لكتابه: تركيب هذه العملية الإبداعية يسمح للمتخيل أن يتوهم تمثيل الواقع الماضي٬ بينما هو يعيد إنتاجه ليضفي عليه دلالات ومعاني لم تكن له حينها٬ ويدرجه في نسق شعوري وفكري من صنع التأليف ومبتكرات الكتابة٬ فإذا ما كان الكاتب قد سبق له أن روى هذه الذكريات شفاهة من قبل٬ فإن نسبة تباعدها عن الواقعة الحقيقية تتفاقم بشكل لافت٬ لأنه قد اخترع نصف الحقيقة في الرواية الشفهية٬ ولم يبق من معالم الذكرى الأصلية سوى الأصداء الخافتة الشاحبة التي أعيد تلوينها مرتين٬ وسواء أكان الكاتب مدركا لذلك أم غير متفطن له٬ فإنه يكتسب من عذوبة السرد بقدر ما يجيد من كذب الرواية وحلاوة التأويل وبراعة الإنتاج.

يشار إلى أن الناقد الدكتور صلاح فضل له منتج إبداعي ونقدي ضخم٬ حيث صدرت له عشرات من الكتب النقدية نذكر من بينها: من الرومانث الإسبانى: دراسة ونماذج٬ منهج الواقعية فى الإبداع الأدبى٬ نظرية البنائية فى النقد الأدبى٬ تأثير الثقافة الإسلامية فى الكوميديا الإلهية لدانتى٬ علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته٬

إنتاج الدلالة الأدبية٬ ملحمة المغازى الموريسكية٬ شفرات النص، بحوث سيميولوجية٬ ظواهر المسرح الإسبانى٬ أساليب السرد فى الرواية العربية٬ بلاغة الخطاب وعلم النص٬ أساليب الشعرية المعاصرة٬ أشكال التخيل، من فتات الحياة والأدب٬ مناهج النقد المعاصر٬ قراءة الصورة وصور القراءة٬ عين النقد على الرواية المعاصرة٬ نبرات الخطاب الشعرى٬ تكوينات نقدية ضد موت المؤلف٬ شعرية السرد٬ تحولات الشعرية العربية٬ وردة البحر وحرية الخيال الأنثوى٬ حواريات فى الفكر الأدبى٬ جماليات الحرية فى الشعر٬ لذة التجريب الروائى وغيرها.