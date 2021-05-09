حسن عبد الله يكشف كواليس مشاركته فى مسلسل «نسل الأغراب»

شارك الفنان حسن عبد الله في مسلسل "نسل الأغراب" بدور وكيل النيابة الصعيدي آحمد عبد الستار عمر، ولأول مره يتحدث الفنان حسن عبد الله باللهجه الصعيدي.

وأعرب الفنان حسن عبد الله، عن سعادته بمشاركة في مسلسل من إخراج محمد سامي، مؤكدًا على أن الشغل معه له طعم تاني؛ لأنه يعتبره من أهم مخرجين مصر في الوقت الحالي.

وأضاف: "قبلت العمل معه فورًا رغم صغر الدور دون تفكير لمجرد أنه من إخراج محمد سامي؛ لأن ذلك سيضيف لي الكثير، وستكون محطة مهمة في مشواري الفني، فهو مخرج جاد جدًا لا يعرف الدلع، ويخلص لشغله، وله قدرة على أن يصنع النجوم".

وتابع: "وعن رأيه عنى أشاد بي، وقال أني ممثل مجتهد وموهوب، ويفرق معي جدًا أن أعمل مع أستاذ بحجم المخرج محمد سامي، وأتمنى أن أشارك معه في دور أكبر وأفضل في الأعوام القادمة، وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنه، والمخرج محمد سامي يتعمد أن يبرز الممثل الذي أمامه مهما كان دوره صغير وذلك شئ مهم ومريح جدًا للممثل".

وقال: "نسل الأغراب حقق مردودًا كبيرًا مع الجمهور، لا سيما أنه ملىء بالأحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالإضافة إلى الأداء التمثيلى والديكورات والملابس والصورة التي برع صناع المسلسل في تقديمها للجمهور".

أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب



مسلسل نسل الأغراب، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

وشهدت الحلقات السابقة من المسلسل مشادة كبيرة بين حمزة وسليم بسبب فاطمة وتعنيف والدهما غفران لهما، وكذلك تعنيف والدتها جليلة "مى عمر" إلا أن ابنها سليم تطاول عليها لتصفعه على وجهه، وجاء في الحلقة أيضًا صدمة عساف من طلب جليلة منه إلغاء زواجهما لرغبتها في مصالحة أبنائها.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.