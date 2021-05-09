محافظ المنوفية يجتمع برؤساء المدن لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق ومواجهة كورونا

شدد مساء أمس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة التواجد الميداني وبشكل مستمر بالشارع بين المواطنين ووضع حلول ومقترحات لكافة المشاكل بنطاق الأحياء، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بشبين الكوم، خاصة أعمال رصف الطرق وتطوير العشوائيات.

وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من كافة أعمال الرصف، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لمعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ونوابهم، والمستشار الهندسي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما تضمن الاجتماع مناقشة عدة مقترحات وتصورات لتطوير الأحياء بإعتبارها واجهة المحافظة والتشديد بتكثيف أعمال النظافة، ومتابعة المنظومة والتشجير، وصيانة أعمدة الإنارة وتغير كشافات الاعمدة القديمة بكشافات أخري ليد جديدة، مؤكدًا علي ضرورة التنسيق الكامل وتوحيد الجهود للإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمدينة شبين الكوم "عاصمة المنوفية" من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وخاصة ً في الأيام المتبقية من شهر رمضان وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمواطنين وتفعيل الغرامة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد متصل كما قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري التابعة لها «شبين الكوم، منوف، السادات، الشهداء، أشمون، الباجور»، وتكثيف أعمال المرور على الكافتيريات للتأكد من عدم وجود شيش والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذا المرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية، وتفعيل الغرمات الفورية حيال المخالفين، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المقررة للمحالات التجارية والمطاعم والكافيهات للحد من انتشار الفيروس، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.