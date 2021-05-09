تنسيقية الأحزاب تصطحب أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان فى الأهرامات

رافقت تنسيقية الأحزاب والسياسيين ضيوف مصر في "الصوت و الضوء"، مع بداية البرنامج السياحي لضيوف مصر، العائلة الأمريكية للسيدة جلوريا، والتي كانت أولى الفاعليات مساء اليوم، حيث استمعت العائلة إلى تاريخ الحضارة المصرية.

وكان في استقبال العائلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عماد خليل والنائبة أميرة العادلي وأعضاء مجلس النواب والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.

كما اطمأن نواب التنسيقية على صحة السيدة جلوريا ورحلتها إلى مصر متمنين لها رحلة سعيدة.

وعلق داستن فيتال، والذي يعمل مدرسًا للتاريخ، عن سعادته بعرض الصوت والضوء، معربًا عن شكره للتنسيقية وما قدمته من اهتمام ورعاية لعائلته منذ بداية الرحلة من مطار نيورك.

واستقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السبت،الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم السيدة التي تركت العالم كله، واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استقبالها في مطار جون كيندي في نيورك مساء الجمعة وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان في استقبالها في مطار القاهرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح، وسهلوا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقوها طوال الرحلة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت من قبل مع داستن فيتالي، ابن الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا سياحيًا متكاملًا يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله، واختارت أن تزور مصر.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان.

ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن أعضاءها سوف يرافقونها خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.

أعضاء تنسيقية الأحزاب والعائلة الأمريكية

أعضاء تنسيقية الأحزاب والعائلة الأمريكية

أعضاء تنسيقية الأحزاب والعائلة الأمريكية

أعضاء تنسيقية الأحزاب والعائلة الأمريكية