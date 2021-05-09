بالتفاصيل.. محافظ أسوان يشارك فى اجتماع المحافظين لبحث استعدادات العيد

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في إجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لبحث عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والإستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وفي مستهل الأجتماع تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى المحافظين وجموع الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على مصر بالخير والأمن والسلام والتقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع الأزمة الإستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا والتي يعاني من تداعياتها العالم أجمع، مشيراً إلى القرارات التي أتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا للتعامل مع هذه الجائحة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم وفترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظين بتكثيف المتابعة والتطبيق الصارم وعدم التهاون في الإلتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات ومنع التجمعات وغلق الحدائق والشواطئ ومنع المؤتمرات والحفلات والتجمعات الجماهيرية حتى تمر هذه الأزمة بسلام وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما وجه بضرورة التنسيق بين كافة القطاعات الصحية من مستشفيات الصحة والجامعة لتوفير كافة الاحتياجات وزيادة الاحتياطات بالمستشفيات لمواجهة أي طارئ.

فيما أكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات وذلك خلال فترة إجازة العيد لضمان المتابعة على مدار الـ 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، فضلًا عن ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطمأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس مجلس الوزراء على الوضع الصحي بالمحافظة وآخر المستجدات وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً التعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية.

وأكد محافظ أسوان على وجود تنسيق تام وكامل بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية حيث يتم رصد أي احتياجات وتوفيرها بشكل فوري.

وأشار عطية، إلى الإلتزام بكافة القرارات الصادرة مؤخراً عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات يومياً من الساعة 9 مساءاً وغلق كامل للحدائق والمتنزهات.

واستكمل المحافظ أن جهود المحافظة وحملاتها اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن لتطبيق كافة الاجراءات الأحترازية ومواعيد الغلق ومنع التجمعات والتشديد على ارتداء الكمامات في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعى.



وأوضح محافظ أسوان، أن استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك شملت التالي:توافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الأستهلاكية مع توفر الأرصدة الأستراتيجية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والسكر والدقيق.

وتابع المحافظ أنه سيتم تكثيف الرقابة والمرور الدوري الميداني خلال أيام الأجازات والأعياد لرصد اية تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فوراً في المهد قبل أن تتفاقم ومنع هذه الظاهرة تماماً للحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وأشار عطية إلى أن بالنسبة لملف المناطق الصناعية العشوائية فقد تم حصر شامل لها علس مستوى مدن ومراكز المحافظة للبدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة أو غير الصالحة وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.