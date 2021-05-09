الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محليات البحيرة» تشن حملات على المحلات والمقاهى لمتابعة الالتزام بقرار الغلق

حملات علي المحلات
حملات علي المحلات التجارية والمقاهي

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار حملات متابعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء، وكذلك متابعة الالتزام بارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس "كورونا".

وتمكنت منذ قليل، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمود، برئاسة كامل غطاس، من تحرير 40 محضر عدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق لجميع المحلات بدائرة مجلس ومدينة المحمودية.

كما تمكنت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد  مرزوق، من تحرير عدد ٣١ محضر مخالفة قرار مواعيد غلق المحلات بنطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قامت بها الوحدات المحلية لمدينتي المحمودية وكفر الدوار منذ قليل ، للمرور على المحلات التجارية والمقاهي بنطاق المدينة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق في يومها الثالث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٣ محضر عدم التزام بارتداء الكمامات، وذلك لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين للكمامات بوسائل النقل المختلفة حفاظًا على سلامتهم بمركز كفر الدوار.

وتضمنت الحملة أيضًا إزالة ١٥٠ مخالفة إشغال طريق، والتي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بشوارع المدينة، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك في الحملة قسم الإشغالات بالوحدة، ومشروع الباعة الجائلين، وذلك بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

وفي سياق متصل؛ واصلت الوحدات القروية التابعة للمركز لليوم الثالث على التوالي؛ مرورها على المحلات التجارية والمقاهي بنطاق القرى التابعة لها، للتأكد من التزامها بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار الحملات على المدن والقرى للتأكد من عدم مخالفة قرارات مجلس الوزراء.

غلق البحيرة مجلس الوزراء الحركة المرورية مواعيد الغلق

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