الأحد 09 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كوفيد 25» الحلقة 11.. هروب أبطال العمل من المستشفى وهجوم المصابين عليهم

مسلسل كوفيد 25
مسلسل كوفيد 25

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "كوفيد 25" الذي يخوض بطولته النجم يوسف الشريف تطورات كبيرة في الأحداث، والتي بدأت بإنقاذ يوسف الشريف صديق ابنه "علي" بعد أن كان محاطًا بعدد من المصابين بفيروس كوفيد 25.

وعندما دخل يوسف الشريف الذي يجسد شخصية "الدكتور ياسين" وأحمد صلاح حسني (رامي) وأمير صلاح الدين (الدكتور محسن) من المركز الرئيسي للشركة المتسببة في انتشار الفيروس إلى المستشفى الذي يتواجد فيها أبطال العمل فوجئ بأن هناك مصابًا هرب من غرفة العزل وهاجم العديد من الأشخاص أدى إلى وفاتهم.

وبدأ يوسف الشريف البحث عن ابنة الفنانة راندا البحيري والتي تاهت أثناء هجوم المصابين عليهم في المستشفى واستطاع إيجادها واكتشف أنها تتحدث مع الدمية الخاصة بها ووالدها الذي توفي الحلقات الأولى من العمل ليس والدها الأصلي ولكنها لم تشير إلى الشخصية الحقيقة لوالدها.

واكتشف الفنان محمد مزربان، مدير المستشفى، من خلال الكاميرات أن المصاب المحجوز فى المخزن قد توفى من تلقاء نفسه ويستنتج ياسين أن المصابين يتوفوا فى اليوم التاسع من تلقاء نفسهم، وقامت زوجة الفنان عصام السقا والتي أصيبت بالفيروس بالهجوم عليه وقتله.

وانتهت الحلقة بمشاهدة أبطال المسلسل فيديو لأحد سائقي قطار خط العين السخنة سيساعدهم على الهروب لمكان آمن، وأثناء خروجهم هجم عليهم المصابين وبمجرد أن ركب السيارة وجدوا العديد من المصابين يتحركون فى اتجاههم. 

 

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

 

 مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 للنجم يوسف الشريف 

يذاع مسلسل كوفيد 25 للنجم يوسف الشريف يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة الفضائية، كما يذاع على قناة ON الفضائية فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

كوفيد 25 مسلسل كوفيد 25 الفنان يوسف الشريف النجم يوسف الشريف يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 11

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