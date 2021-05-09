الأنبا كيرلس: اقتصار صلوات القداسات الإلهية على الكهنة دون حضور شعبى

تبدأ كنائس إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بتعليق حضور الشعب في القداسات الإلهية وفقا لقرار الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

وقال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، إنه تقتصر حضور القداسات على الآباء الكهنة وعدد 7 شمامسة دون حضور شعبي ابتداء من اليوم ولمدة 15 يوما.

وتابع أسقف نجع حمادي قائلاً: "يسري هذا القرار على جميع كنائس الإيبارشية بما فيها دير الأنبا بضابا بنجع حمادي"، مؤكدا أنه يقتصر معمودية الأطفال على الأب والأم فقط، بالإضافة إلى استمرار تعليق كافة خدمات مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة وإقامة الأكاليل بحضور 30 فردًا.

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ولفت أسقف نجع حمادي في بيانه: "يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني فقط أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع استمرار إقامة سرادق العزاء وصلوات الثالث".



وفي وقت سابق، أعلنت عدد من كنائس القاهرة، إغلاق أبوابه أمام الأقباط لمدة 14 يومًا؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداد له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن Jيا كل صفوف السمائيين»، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

واحتفلت الكنائس المسيحية الثلاث، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، و هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.