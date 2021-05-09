الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهما صلة نسب.. تفاصيل مقتل شاب على يد أحد أقاربه بالمنوفية

المجنى عليه
المجنى عليه

لقي سائق توكتوك مصرعه، على يد أحد أقاربه بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد مشاجرة لفظية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يُفيد استقبال بلاغ من الأهالي عن العثور على شاب يُدعى "ك. ر" يعمل سائق توكتوك أمام المسجد الكبير بقرية بوهة شطانوف، بعد أداؤهم لصلاة التراويح في حالة خطرة وتم نقله لمستشفى العربي لمحاولة إسعافه  التي فشلت ولقي مصرعه في الحال.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، والتي تبين لها أن الحادث كان بسبب مشادة كلامية تمت بين المجنى عليه سائق توكتوك وسائق تروسيكل وهو الجاني والذي فر هاربًا في الحال بعد ارتكابه للجريمة.

كما تبين لوحدة المباحث أن الجاني من أقارب المجني عليه تربطهما علاقة نسب وسبق وأن تشاجرا من قبل، وقبل وقوع الحادث تصادم توكتوك المجني عليه بتروسيكل الجاني ما أدى إلى وقوع مشادة بينهما أدت إلى مقتل الشاب سائق التوكتوك و تكثف مباحث مركز أشمون جهودها لضبط الجاني.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وحفظ الجثة بالمشرحة حتى يتم عرضها على الطب الشرعي.

مشاجرة واقعة مقتل شاب جريمة توكتوك أمن المنوفية

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