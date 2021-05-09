سعر الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية اليوم الأحد 9-5-2021

نستعرض لكم سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد ٩-٥-٢٠٢١، الذي يبحث عنه القارىء المصري في مؤشر البحث جوجل، يوميا، ويحتوي التقرير على جميع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وهي: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، البنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي".

نقدم لكم تقرير يومي عن أسعار العملة الأمريكية، طبقا لأخر التطورات والتحديثات في السوق المصرفي المصري، وتعد اسعار العملات الأجنبية، مصدر اهتمام بالنسبة للقارىء على جوجل، لذلك ينشر موقع 《الدستور》الإلكتروني يوميا تقرير عن جميع اسعار العملات، وهي "أسعار الدولار، واأسعار اليورو الأوروبي، وأسعار الدينار الكويتي، وأسعار الريال السعودي، وأسعار الدرهم الإماراتي".

تفاصيل سعر الدولار الأمريكى في البنوك المصرية اليوم الأحد ٩-٥-٢٠٢١

إليكم كل المعلومات عن أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية، كما هو موضح بالأتى:

- سجل الدولار الأمريكى، اليوم الأحد الموافق ٩-٥-٢٠٢١، في بنك مصر "الحكومى"، عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٥.٧ جنيه مصري.

- بلغ الدولار الأمريكى، اليوم الأحد الموافق ٩-٥-٢٠٢١، في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٥.٧ جنيه مصري.

- وصل الدولار الأمريكى، اليوم الأحد الموافق ٩-٥-٢٠٢١، في البنك المركزي المصري، عند الشراء ١٥.٦٠١٠ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٥.٧٣٥٥ جنيه مصري.

- سجل الدولار الأمريكى، اليوم الأحد الموافق ٩-٥-٢٠٢١، في البنك التجاري الدولي، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري.

- بلغ الدولار الأمريكى، اليوم الأحد الموافق ٩-٥-٢٠٢١، في بنك عودة، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.

- وصل الدولار الأمريكى، اليوم الأحد الموافق ٩-٥-٢٠٢١، في بنك الإسكندرية، عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧ جنيه مصري.

- سجل الدولار الأمريكى، اليوم الأحد الموافق ٩-٥-٢٠٢١، في بنك اأبو ظبى، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل عن سعر الدولار الأمريكى في البنوك المصرية اليوم الأحد ٩-٥-٢٠٢١، وفقا لتحديثات السعر المصرفي المصري، داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.