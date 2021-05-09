محافظ أسيوط يترأس حملة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وتحرير محاضر للمخالفين (صور)

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، حملة مكبرة مفاجئة على المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيتريات بحي شرق وغرب ووسط مدينة أسيوط، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بمواعيد الغلق الجديدة المقررة في التاسعة مساءً، والتي بدأ تطبيقها بداية من 6 مايو ولمدة أسبوعين.

وخلال الجولة، قام محافظ أسيوط خلال بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا"، وشارع الجلاء، وشارع الجيش، ووسط البلد، وامتداد شارع يسري راغب، وميدان المحطة، وذلك بالتوازي مع قيام قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية كل في موقعه، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية، وكذا حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية، والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات.

وقال محافظ أسيوط، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتطبيق الصارم لمواعيد الغلق الجديدة، وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتًا إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، بتحرير عدد من المحاضر لبعض المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، ومحلات أخرى لعدم وجود ترخيص لها، وتم إزالة بعض إشغالات المحلات والتنبيه عليهم بالالتزام بحدود محلاتهم وإلا سيتم غلقها 3 شهور.

كما نبه اللواء عصام سعد على بعض المطاعم ومحلات الحلويات بعدم استقبال المواطنين داخل الصالةن مع السماح لها باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وخدمة التيك أواي.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين مجددًا بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا، وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، مؤكدًا أهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المواطن عاملًا مساعدًا في الدفع بجهود وخطة الدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين من تداعيات جائحة كورونا، وتسير في كل الاتجاهات توازيًا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

حملة على المحال والمولات

حملة على المحال والمولات

حملة على المحال والمولات

حملة على المحال والمولات

حملة على المحال والمولات

حملة على المحال والمولات