إصابة طفل وسيدة.. تفاصيل إطلاق النار فى تايمز سكوير بنيويورك

أغلقت السلطات الأمريكية، السبت، ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك بعد حادث إطلاق نار بالمنطقة.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم إطلاق النار على طفل وامرأة من قبل مشتبه به لا يزال طليقا بينما تلاحقه قوات الشرطة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وقالت مصادر إنفاذ القانون إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 4:55 مساء، بالقرب من ناصية شارع 44.

ولم تكشف الشرطة على الفور عن أعمار الضحيتين، لكن التقارير المنشورة تشير إلى أنه يعتقد أن الفتاة تبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات.

وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى بلفيو لتلقي العلاج، وقالت مصادر الشرطة إن إصاباتهم لا تشكل خطورة على الحياة في الوقت الحالي.

حوادث إطلاق النار تهدد الولايات المتحدة

وشهدت الولايات المتحدة منذ منتصف مارس الماضي، 45 حادثة إطلاق نار جماعية، آخرها إطلاق فتاة يوم الخميس الماضي النار على زملائها بالمدرسة، وقبلها بأيام وقع إطلاق نار في موقع لشركة "فيديكس"، في مدينة إنديانابوليس، وأسفر عن مقتل ثمانية موظفين.

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام 147 حادثة إطلاق نار جماعي، بناء على الأرقام الخاصة بمجموعة الأبحاث "Gun Violence Archive"، وذلك حسب قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي 15 أبريل الماضي في إنديانابوليس، وقع هجوم في مركز لعمليات شركة فيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس الدولي، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وانتحار منفذ الهجوم، وباليوم ذاته تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في شمالي العاصمة الأمريكية وبعدها بيوم فى فلوريدا وقع حادث أصيب فيه أشخاص.

وفي 13 أبريل بمدينة بالتيمور قالت قوات الشرطة إن شخصين فتحا النار على مجموعة من الأفراد، الأمر الذي تسبب بإصابة 4 منهم، وفي 12 أبريل بمدينة شيكاغو شهد طريق إيزنهاور السريع إطلاق نار أسفر عن إصابة 4 ووفاة شخص، وصدم سيارة لشخص خامس في الموقع.

وفي 11 أبريل الماضي ويتشيتا بكانساس قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بحفل منزلي بويتشيتا، وفي اليوم ذاته بسياتل وقع هجوم في موقف سيارات بمركز تجاري، إصابة طفل وثلاثة أشخاص آخرين.