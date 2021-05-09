مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى ثلاث حوادث متفرقة بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع 3 حوادث منفصلة بدائرة مراكز المحمودية وغرب النوبارية وحوش عيسى بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز المحمودية، يفيد وقوع حادث عبور مشاة وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام دراجة بخارية "موتوسيكل" بشخص بطريق " أبو هواش - المحمودية".

وأسفر الحادث عن إصابة "محمد وجيه محمد أحمد"، 28 عامًا ووفاة "سعيد السيد أبو ستة"،

65 عاما ومقيمين بأبو هواش وتم نقل جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة والمصاب لذات المستشفى.

وكما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة غير معلومة بالكيلو 73 الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "عشري عبد الستار حسن"، 43 عامًا، ووفاة "سعد فتحي حامد"، 28 عامًا وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى غرب النوبارية والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بحادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل، أمام مصنع الجوهره بحوش عيسي.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة "علاء محمد سعد"، 15عاما، ووفاة "عادل كريم عادل"، 20 عاما وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي حوش عيسي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع.