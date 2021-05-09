الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 8.9 مليار متر مكعب إنتاج محطات المياه خلال عام

محطات المياه
محطات المياه

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع كميات المياه النقية المنتجة من محطات المياه على مستوى الجمهورية إلى حدود 8.988 مليار متر مكعب خلال عام 2018-2019 مقابل 8.752 مليار متر مكعب خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 2.2% خلال عام، بينما تراجعت الكميات المنتجة من المياه العكرة من 18 مليون متر مكعب لـ 16.1 مليون متر مكعب خلال فترة المقارنة ذاتها.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة القاهرة تعد المنتج الأكبر لكميات المياه النقية على مستوى محافظات الجمهورية بنحو 1.696 مليار متر مكعب خلال عام 2018-2019 مقابل 1.732 مليار متر مكعب خلال العام السابق عليه، لتستحوذ بذلك على نسبة 17.9% من إجمالى المياه النقية المنتجة بباقى المحافظات، فى حين بلغ إنتاجها من المياه الكعرة 14.3 مليون متر مكعب مقابل 16 مليون متر مكعب خلال فترة المقارنة ذاتها.

وجاءت فى مرتبة لاحقة، محافظة الجيزة التى بلغت كميات المياه المنتجة بمحطاتها 976 مليون متر مكعب خلال عام 2018-2019، مقابل 977.9 مليون متر مكعب خلال العام السابق عليه، بينما بلغ إنتاجها من كميات المياه العكرة 1.8 مليون متر مكعب خلال عام 2018-2019 بدون تغيير عن العام السابق عليه.

كما بلغت كمية المياة النقية المنتجة بمحافظة الإسكندرية 838.9 مليون متر مكعب خلال عام 2018-2019 مقابل 847.9 مليون متر مكعب خلال العام السابق عليه، يليها محافظة الشرقية بنحو 589 مليون متر مكعب خلال عام 2018-2019 مقابل 559.1 مليون متر مكعب خلال العام السابق عليه، ومحافظة الدقهلية بكمية 586.9 مليون متر مكعب خلال عام 2018-2019 مقابل 584.3 مليون متر مكعب خلال العام السابق عليه.

بينما تصدرت محافظة المنيا محافظات الوجه القبلى الأعلى إنتاجًا للمياه النقية بـ 296.7 مليون متر مكعب خلال عام 2018-2019 مقابل 287.2 مليون متر مكعب، يليها محافظة سوهاج بـ 294.1 مليون متر مكعب مقابل 294.7 مليون متر مكعب، ومحافظة أسيوط 290.9 مليون متر مكعب مقابل 262 مليون متر مكعب خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء محطات مياه القاهرة مياة نقية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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