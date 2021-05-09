تشنجات المرئ.. الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاجات الفعالة

المريء أنبوب طويل وضيق يصل فمك بمعدتك، حيث يستخدم تقلصات تشبه الموجة من أجل أخذ أي شيء تبتلعه إلى المعدة، وفي بعض الأحيان ، قد ينقبض المريء فجأة بشكل غير طبيعي، هذا ما يسميه الأطباء تشنجات المريء.

ووفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" فتشنجات المريء نادرة الحدوث، ومع ذلك، فإن أولئك الذين يختبرونها يميلون إلى مواجهتها بشكل متكرر، لأنها يمكن أن تمنعك من الأكل والشرب بشكل طبيعي، فعادة ما تتطلب العلاج.

الأسباب الأكثر شيوعًا لتشنجات المرئ:

حتى الآن، الأطباء ليسوا متأكدين تمامًا من السبب الدقيق لتقلصات المريء، ومع ذلك فهم يعتقدون أن الأمر يتعلق بمشاكل الأعصاب التي ترسل إشارات من الدماغ إلى المريء.

ويقول الخبراء أنه ليس من المستبعد أن يعاني شخص يعاني من مرض الارتجاع المعدي المريئ من تقلصات المريء، خاصة إذا كان هناك تضييق أو تندب في المريء.

من الممكن أن تسبب بعض الأطعمة والمشروبات التي تتناولها تقلصات المريء في بعض الأحيان، فبعضها يحتوي على الحمضية، وكذلك تلك شديدة البرودة والحارة.

أعراض تشنجات المرئ:

يمكن أن تكون أعراض تقلصات المريء شديدة ومخيفة، ولهذا السبب يسعى الكثير من الأشخاص الذين يعانون منها إلى التشخيص والعلاج المناسبين.

من أبرز أعراض تشنجات المريء ألم الصدر. في كثير من الأحيان، تكون شديدة لدرجة أنه من السهل الخلط بينها وبين نوبة قلبية، حيث يمكن للإحساس بعدم قدرتك على البلع أو أن هناك شيئًا ما عالقًا في حلقك أن يزيد من المحنة المخيفة أثناء النوبة.

وإذا كنت تعاني من ألم في الصدر، فلا تفترض أنه بسبب تقلصات المريء فقط. يجب اعتبار أي شكل من أشكال آلام الصدر أمرًا خطيرًا.

التشخيص لتشنجات المرئ:

من المحتمل أن تخضع لاختبارات معينة للتأكد من أن ألم الصدر الذي تعاني منه لا علاقة له بقلبك، حيث يعد مخطط كهربية القلب أحد أكثر الاختبارات شيوعًا، ومن الممكن أن يطلب منك الطبيب أيضًا الخضوع لاختبارات القلب الأخرى، مثل اختبار الإجهاد.

وبمجرد استبعاد مشكلة تتعلق بالقلب، فهذا هو الوقت الذي يتم فيه إجراء اختبارات تشخيصية مختلفة لتحديد تشنجات المريء، ويمكن أن يكون أحد هذه الأساليب المنظار الداخلي حيث يتم إدخال أنبوب طويل ومرن بكاميرا في نهايته في فمك حتى يتمكن الطبيب من إلقاء نظرة على المريء.

العلاجات الفعالة:

في علاج تقلصات المريء، يتم أخذ تواترها وشدتها في الاعتبار، حيث يمكن التعامل مع الحالات الخفيفة من تقلصات المريء التي لا تحدث بشكل متكرر من خلال بعض التغييرات الغذائية البسيطة.

كما سيُطلب من الشخص المدخن الإقلاع عن التدخين لأنه يمكن أن يساهم في ارتجاع المريء ، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلصات في المريء.

وإذا كانت تقلصات المريء ناتجة عن القلق الشديد والاكتئاب، فقد يتم وصف الأدوية من أجل رفع الحالة المزاجية والمساعدة أيضًا في تقليل الألم الناجم عن تقلصات المريء.