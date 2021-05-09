الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 20 شخصًا بينهم 7 أطفال فى حادث سير بطريق «قنا سوهاج»

حادث سير
حادث سير

أصيب 20 شخصًا، بينهم 7 أطفال، مساء اليوم الجمعة، وذلك في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، عقب الدفع بما يقرب من 18 سيارة إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفيات قنا وسوهاج.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث الأليم عن إصابة 20 شخصًا كانوا يستقلون السيارة، من بينهم 7 أطفال، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف محافظة قنا بقيادة الدكتور بدوي سعيد، بما يقرب من 18 سيارة إسعاف مجهزة لسرعة نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، بدأت مستشفيات محافظة قنا ومحافظة سوهاج، في استقبال الإصابات عقب توجه سيارات الإسعاف لموقع الحادث الأليم.

فيما حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.

قنا سوهاج حادث اصابة طريق سيارة

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