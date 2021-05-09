السياحة تحظر على الفنادق إقامة أى حفلات فنية للقيام بالإجراءات الوقائية

أصدر عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية منشور إلى غرفه المنشآت الفندقية يؤكد خلاله بحظر إقامة أي احتفالات أو فعاليات فنية أو ثقافية تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين وإلغاء جميع الموافقات الصادرة لإقامة أي فقرات فنية.

كما أشار إلى استمرار القرار بحظر إقامة أي حفلات للإفراح بالقاعات المغلقة على أن تقام حفلات الأفراح بالاماكن المفتوحة بحد أقصى 300 فرد وبنسبة تشغيل تصل إلى 50% من الفندق.

وأشار المنشور التي حصلت الدستور على نسخة منه إلى استمرار حظر تشغيل صالات (الديسكو) ومسارح المنوعات، كما يحظر تقديم (الشيشة) إلى رواد الفنادق، كما ألزمت الوزارة كافة المنشأت الفندقية باتباع إجراءات الاحترازية والوقائية ويقوم كل فندق بإرسال فيديو محدث بالقيام بإلاجراءات الوقائية داخل كافة أركان الفندق وباستخدام المطهرات المعتمدة من وزارة الصحة، وحذرت الوزارة من عدم التهاون في القيام بهذا الإجراء ومن يخالف ذلك سيتم توقيع عليه العقوبة المقررة.

وطالبت الوزارة فى منشورها باستمرار تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر في الحملة التي تشنها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكافة العاملين بالقطاع السياحي، وقد تم البدء بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لاستقبالهم أكبر عدد من السائحين.

ولفتت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً يستثنى منه المطاعم داخل المنشآت الفندقية.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت بدأت بحملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر مع أول أبريل الماضي لتلقى كافة العاملين بالقطاع السياحي من شركات وفنادق وأصحاب بازرات سياحية وغيرها من الأعمال السياحية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.