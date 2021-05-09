كيف نجحت الدولة بتنفيذ أكبر محطتين للكهرباء والتبريد على مستوى العالم؟

وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خططت الدولة لتصبح أولى الدول عالمياً فى إنتاج الكهرباء ومحطات التبريد على مستوى العالم أجمع، حيث نفذت أكبر محطتين للكهرباء وأخرى للتبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعد محطة كهرباء العاصمة ثالث أكبر محطة كهرباء عالميًا وتم تنفيذها بنظام الدورة المركبة بتكلفة 2 مليار يورو على مساحة 175 فدان على بعد 42 كيلو من القطامية بطريق العين السخنة وتكلفة إنشاء المحطة ضمن اتفاق بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية وتبلغ طاقتها الإجمالية 4800 ميجا وات.

وتضم المحطة 8 وحدات تعمل بطراز "إتش كلاس" كأحدث تكنولوجيا فى الوحدات الغازية على مستوى العالم، وهو النظام الذي يتميز بكفاءة إنتاجية بمعدل 65% وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم.

وتضم المحطة أيضا 3 موديول ليحتوي كل منها 2 وحدة غازية تعمل بالغاز الطبيعي، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلو فولت تتمتع بوجود 4 وحدات البخارية بالمحطة مقابل 8 وحدات غازية، وتم عمل الاختبارات لكافة الوحدات البخارية والغازية.

وتعمل المحطة على توفير نحو 400 مليون دولار سنويًا قيمة الوقود وهو النظام الذي يتميز بكفاءة إنتاجية بمعدل 65% وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم، فضلاً عن أنها تشمل المحطة مبنى تحكم بأحدث التقنيات العالمية على يمين وحدات التوليد بالمحطة، ويوجد ما يقرب من 8 شاشات حديثة تعمل منهم شاشتان فقط الخاصتان بالوحدة الأولى الغازية، التي تم تشغيلها لعرض استقرار عمل الوحدة وضخ الوقود لها.

ومصر فى السنوات الأخيرة ضاعفت إنتاجها وتحولت من العجز الى الفائض فى انتاج الكهرباء الذى يتم تصديره ضمن مخطط تحول مصر الى مركز اقليمى للطاقة بالإضافة الى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة مثل الرياح و الشمس .

تفاصيل تنفيذ محطة تبريد عالمية

إنحازت الدولة تخطيطًا عالميًا آخر في أكبر محطة التبريد فى الشرق الأوسط وأفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتصل تكلفتها الإنتاجية لـ3.2 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية 60 طن يومياً ويصل حجم الإنتاج السنوي نحو 120 ألف طن سنوياً

صممت محطة التبريد لتواكب أحدث المحطات فى العالم حيث ترغب الدولة أن تكون العاصمة الإدارية مدينة نموذجية، وسيتم تطبيق وتنفيذ ما يتم تنفيذه داخل العاصمة الإدارية فى المدن الجديدة

تم تنفيذ محطة التبريد ، لتكون المواد المستخدمة من الناتج المحلى المصري، لتكون كافة مبانى العاصمة الإدارية تعمل بنظام التبريد.

تعمل محطة تبريد العاصمة الأدارية على أستخدم التكنولوجيا الحديثة التى تمكنها من توفير الطاقة، وتخدم المحطة كل الحى الحكومى، والمنطقة المركزية، والمنطقة التجارية، ومنطقة البنوك.