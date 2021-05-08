«التخطيط»: 120 مليون جنيه لتوسعة محطة تحلية المياه بشرم الشيخ

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ مشروع توسعة محطة تحلية مياه نبق بطاقة 6/12 ألف م3/ يوم بجنوب سيناء فى شرم الشيخ بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2020-2021، لافتة إلى أن المشروع يأتى ضمن 48 مشروعا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية مليار جنيه.

وأضافت وزارة التخطيطـ، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت إنشاء محطة تحلية شرم الشيخ طاقة 60/30 آلاف م3/ يوم بتكلفة 120 مليون جنيه، واستكمال 9 تجمعات تنموية بجنوب سيناء ضمن مشروعات بتكلفة 119 مليون جنيه، كما تشمل توجيه 110 ملايين جنيه لاستكمال محطة تحلية مدينة رأس سدر بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، و100 مليون جنيه لتطوير مناطق عشوائية.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة جنوب سيناء بلغت 42.3 ألف مبنى منها 51.3 % مبانى متصلة بمرافق المياة، و59.9% مبانى متصلة بمرافق الصرف الصحى، ويبلغ عدد محطات صرف صحى جنوب سيناء 10 محطات بقدرة فعلية 16 ألف م3/ يوم، و10 محطات مياة نقية تنتج 35.3 مليون م3/ يوم.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء يصل إلى 169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,75 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

يذكر أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 20/2021"، وذلك للعام الثاني على التوالي بكل محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 36,8%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع النقل 327 مليون جنيه بنسبة 8,7%، إلى جانب توجيه 322,6 مليون جنيه لقطاع السياحة والآثار بنسبة 8,6%.