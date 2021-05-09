«الاختيار 2 » .. تفاصيل تفجير الكنيسة المرقسية واستشهاد 18 مواطنًا بـ«حد الزعف»

عقب ظهور أحداث تفجير الكنيسة «المرقسية» في محافظة الإسكندرية خلال تحريات الأمن الوطني ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2».. نرصد تفاصيل ومعلومات عن حادث التفجير الذي أسفر عن قتل 18 مواطنًا وإصابة 43 آخرين وفقًا لتحقيقات القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات أمين الدولة ، المعروفة إعلاميًا بـ«تفجير الكنائس».

تفجير الكنيسة المرقسية

وفي محافظة الإسكندرية، في 9 أبريل 2017، اشترك المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة مع الانتحاري محمود حسن مبارك، في ارتكاب جناية قتل كل من : لوسيندا كريستال، عماد محمد لطفى، محمد صبحي إبراهيم، إبراهيم السيد، أسماء أحمد إبراهيم، نسيم فهيم بخيت، نجوى عبد الحليم الحجار، أمينة محمد رشدي، محمد عبد المحسن حميدو، جرجس غطاس عطا الله، إبراهيم جرجس باخوم، ميلاد نظيم جرجس ، محمد رفعت شريف، بيشوي عبد الملاك، حنان لمعي بولس، عصام أحمد عبد الرزاق، محمد عبد الصبور عبد الهادي، كريم غطاس اندراو، عمدًا مع سبق الإصرار.

ذلك من خلال العزم على قتل المسيحين من مرتادي الكنيسة المرقسية ، بمحافظة الإسكندرية، بأن حرص المتهمان الأول والثالث الانتحاري محمود حسن مبارك عبد الله قتلهم وتفجير الكنيسة باستخدام سترة مفرقعة يرتديها وأصدر له تكليفًا بذلك واتفقا معه على مهاجمة الكنسة وتفجير نفسه بداخلها وأعدوا لهذا الغرض سترة ناسفة مجهزة كعبوة مفرقعة تحوي 5 كيلو جرام من مادة ثلاثي نيتروتولوين المفرقعة شديدة الانفجار ومفجر كهربائي ليتصل بالانتحاري ويفجر الكنيسة.

بيان الداخلية

كان تنظيم داعش الإرهابي تبني تفجير الكنيسة المرقسية في «حد الزعف»، عن طريق الانتحاري محمود حسن مبارك عبدالله، وهو مواطن مصري ويبلغ من العمر 31 عاما، يقيم في محافظة السويس ويعمل بإحدى شركات البترول.

وقالت الداخلية في بيانها إنه وبعد مضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الإنتحاري مع البصمة الوراثية لأهله أمكن التوصل لتحديد هوية منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتبين أنه المدعو محمود حسن مبارك عبدالله، مواليد 28/9/1986 بقنا ويقيم في حى السلام بمنطقة فيصل بمحافظة السويس.

وأضافت الداخلية أن منفذ هجوم الإسكندرية كان مطلوبا للمثول أمام العدالة في القضية عدد 2016/1040.

وأكدت الوزارة إرتباط المنفذ بإحدى البؤر الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم زوج شقيقة الإنتحاري منفذ العملية.