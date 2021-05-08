«الاختيار 2».. من هو الانتحاري ممدوح أمين بغدادي مفجر كنيسة مارِجرجس؟

عقب ظهور أحداث تفجير كنيسة «مارِجرجس» في محافظة الغربية خلال تحريات الأمن الوطني ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2».. نرصد تفاصيل ومعلومات علن الأنتحاري ممدوح أمين بغدادي مفجر الكنيسة.

• مواليد 25 يونيو 1977 بقنا

• ويقيم نجع الحجيرى الظافرية مركز قفط

• حاصل على ليسانس آداب

• أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم

• يعتنق الأفكار التكفيرية

• تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة

• شارك فى عملية التعدى على كمين النقب بالوادى الجديد .



• تفجير كنيسة مارِ جرجس

في 4 أبريل 2017، قام عدد من الإرهابيين في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات أمين الدولة ، المعروفة إعلاميًا بـ«تفجير الكنائس»، وذلك بالاتفاق مع الانتحاري ممدوح أمين بغدادي ، الذي اقتحم الكنيسة وتسبب في قتل 22 مواطنًا والشروع في قتل 76 آخرين.

• الضحايا

مدحت موس، سليمان سليم، عادل سليمان عبد السيد، رؤوف صليب جرجس، سامي فام جرجس،خيري كيرولوس عطية، فخري لطفي مرقس، مجدي سامي ، ميشيل لبيب ميخائيل، وليم نصيف يوسف، أنور اسكندر حنا، ميشيل عبد الملك، سعد زكي بدوي، صومائيل جورج نجيب.



وبيشوي نادي شنودة، مايكل نبيل راغب، مينا نعيم زكي، عادل أسعد شكري، فادي وليم مصري، ماهر فؤاد رزق، مايكل سمير اسكندر، فادي رمسيس جرجس حيث قتلوا الضحايا عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحين من مرتادي كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا.



وتبين أن الانتحاري ممدوح أمين محمد بغدادي استخدام سترة مفرقعة يرتديها وهاجم الكنيسة وفجر نفسه بداخلها من خلال سترة ناسفة مجهزة كعبوة مفرقعة تحوي 5 كيلو جرام من مادة ثلاثي نيترولوين المفرقعة شديدة الانفجار ومفجر كهربائي ، وتم تفجير الكنيسة وقتل الضحايا.