القمة 122.. الأرصاد تكشف حالة الطقس يوم مباراة الأهلى والزمالك

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس بعد غد الإثنين، والذي ستقام فيه القمة 122 بين كلٍ من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية.

وتابع شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء".

القمة 122.. الأرصاد تكشف حالة الطقس يوم مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف أنه سيكون هناك نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مشيرًا إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

يذكر أن موعد مباراة قطبي الكرة المصرية بين فريقي النادي الأهلي والزمالك هو يوم الإثنين 10 مايو 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي والزمالك

ويبحث جمهور الفريقين الأهلي والزمالك عن موعد مباراة القمة بين القطبين والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع خلال المواجهة الهامة.

وتعتبر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إحدى أهم مباريات القمة فى المنطقة العربية وفي أفريقيا.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة، كما أنها ستنقل المباراة قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة علماً بأنه لعب مباراتين أقل من غريمه الزمالك.