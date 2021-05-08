استئناف البحث عن الجثة الخامسة من ضحايا غرق تروسيكل بالإسكندرية

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إنه قد توقف البحث عن الجثمان الخامس من ضحايا غرق تروسيكل في ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية، لصعوبة البحث ليلًا.

وأضاف المالحي في تصريح لـ«الدستور» أن قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير، ستعاود البحث مجددًا عن الضحية الخامسة في صباح غد الأحد، حيث يتم الدفع بفريقين مكون من 10 أفراد، فضلًا عن تواجد فردين من فريق غواصين الخير أثناء الليل لمراقبة مياه الترعة حيث يمكن ظهور الجثمان على سطح المياه.

وأوضح المالحي في وقت سابق أنه تم اليوم استخراج 4 جثامين، وما زال البحث جاريا فوق سطح الماء، وبالسنار أيضًا وهو ما يساعد في التعلق بملابس الغرقى، فضلًا عن التوجيه بمد شبكة بداخل المياه على بعد 2كيلو من موقع فرق التروسيكل؛ لتضيق عمليات البحث وسرعة انتشال جثث الضحايا.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بغرق تروسيكل فى ترعة مشروع ناصر بنطاق حي العامرية غرب الإسكندرية.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهرى التابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط تروسيكل يستقله 12 عاملا باليومية بشركة الروضة، جميعهم مقيمين بقرية الجلاء بالعامرية، بترعة ناصر بمنطقة محطة أربعة، ما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 آخرين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.