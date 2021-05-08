«الاختيار 2».. تفاصيل تفجير كنيسة مار جرجس في الغربية

عقب ظهور أحداث تفجير كنيسة «مارِ جرجس» في محافظة الغربية خلال تحريات الأمن الوطني ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار 2».. يرصد “الدستور” في السطور الآتية تفاصيل تفجير الكنيسة.

تفجير كنيسة مارِ جرجس

في 4 أبريل 2017، قام عدد من الإرهابيين في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات أمين الدولة ، المعروفة إعلاميًا بـ«تفجير الكنائس»، وذلك بالاتفاق مع الانتحاري ممدوح أمين بغدادي ، الذي اقتحم الكنيسة وتسبب في قتل 22 مواطنًا والشروع في قتل 76 آخرين.

الضحايا

جاء أسماء الضحايا كالآتي: مدحت موس، سليمان سليم، عادل سليمان عبد السيد، رؤوف صليب جرجس، سامي فام جرجس،خيري كيرولوس عطية، فخري لطفي مرقس، مجدي سامي ، ميشيل لبيب ميخائيل، وليم نصيف يوسف، أنور اسكندر حنا، ميشيل عبد الملك، سعد زكي بدوي، صومائيل جورج نجيب.

وبيشوي نادي شنودة، مايكل نبيل راغب، مينا نعيم زكي، عادل أسعد شكري، فادي وليم مصري، ماهر فؤاد رزق، مايكل سمير اسكندر، فادي رمسيس جرجس حيث قتلوا الضحايا عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المسيحين من مرتادي كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا.

كما تبين أن الانتحاري ممدوح أمين محمد بغدادي استخدام سترة مفرقعة يرتديها وهاجم الكنيسة وفجر نفسه بداخلها من خلال سترة ناسفة مجهزة كعبوة مفرقعة تحوي 5 كيلو جرام من مادة ثلاثي نيترولوين المفرقعة شديدة الانفجار ومفجر كهربائي .

بيان الداخلية

كانت وزارة الداخلية أعلنت حينها عن تحديد هوية منفذ حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، وتبين أنه الهارب ممدوح أمين محمد بغدادى من مواليد 25 يونيو 1977 بقنا ويقيم نجع الحجيرى الظافرية مركز قفط وحاصل على ليسانس آداب، وذلك فى إطار جهود الوزارة باستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحارى مرتكب حادث، واستخلاص الاشتباهات وتأكيدها وبإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحارى التى عثر عليها بمسرح الحادث.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المذكور يعد أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتى يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته فى عملية التعدى على كمين النقب بالوادى الجديد .

وأشارت الداخلية، إلى أنه استمرارًا لخطة ملاحقة العناصر الهاربة بالبؤرة المشار إليها فقد أمكن ضبط عدد ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة وهم: سلامة وهب الله عباس إبراهيم مواليد 24 مايو 1982 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية - مركز قنا - حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك من مواليد 8 يوليو 1982 بمحافظة قنا ويقيم بها المخادمة - مركز قنا - أخصائى اجتماعى بمعهد أزهرى، وعلى شحات حسين محمد شحاته من مواليد 3 يناير 1978 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية - الشويخات - مركز قنا - حاصل على دبلوم فنى صناعى.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة باقى العناصر الهاربة بتلك البؤرة الإرهابية.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ 500 ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين، متقدمة بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت فى التوصل للعناصر الهاربة حفاظًا على أمن واستقرار البلاد وتؤكد على الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أى معلومات.