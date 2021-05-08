«القوى العاملة»: 5 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص، إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، اعتبارا من الأربعاء 12 حتى الأحد 16 مايو الجاري.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل في هذه الأيام وفقا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة الشركات والمصانع في تنفيذ ذلك.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلى 16 مايو الجاري في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12-5-2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16-5-2021.

وتستأنف البنوك العاملة في مصر عملها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 17-5-2021.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي أعلن تعطيل العمل في مؤسسات الدولة لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر، وتبدأ الإجازة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.

وأكد رئيس مجلس الوزراء غلق الحدائق العامة والشوطئ والمتنزهات خلال إجازة العيد ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وسيتم الحد من استخدام أتوبيسات الرحلات التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ خلال فترة إجازة العيد، وسيتم السماح لوسائل النقل العادية بالعمل بصورة طبيعية.

واستثني رئيس مجلس الوزراء من قرار الإجازة العاملين في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة مثل خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتى تنظمها السلطة المختصة بتلك المرافق الحيوية طبقاً للقواعد التي تراها تحقق الصالح العام.