الحلقة 26 من «الاختيار 2».. تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار 2» مع تصفية الجماعة الإرهابية التي تسببت في حادث الواحات، والتي راح فيها عدد من ضباط الأمن الوطني والعمليات الخاصة، وفي سياق ذلك، يستعرض «الدستور» ملخص الحلقة 26 من «الاختيار 2».

ملخص الحلقة 26 من «الاختيار 2»

تطرقت الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار2» إلى تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء والذي راح ضحيته مئات الأبرياء جراء تفجير إرهابي، ويسلم أحد الإرهابيين نفسه لأحد الأكمنة بشمال سيناء، ويستدعى كريم عبد العزيز للتحقيق معه، ويكشف العناصر جرائم الجماعات، وأنه عاد إلى رشده بعد اكتشافهم.

ويذهب أحمد مكي إلى مأمورية في الصحراء الغربية والمنيا لمتابعة بعض العناصر الإرهابية التي تسببت في عدد من الجرائم وسط مخاوف من أهله لكنه كذب وأخبرها أنه في طريقه لرحلة عمل إلى الإسكندرية.

وعرضت المتحدة للخدمات الإعلامية أمس حلقة مأمورية الواحات كاملة بدون فواصل إعلانية؛ نظرًا لأهمية الحلقة لدى الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل «الاختيار 2»

يذكر أن الملحمة الدرامية «الاختيار 2» يشارك فيها مجموعة كبيرة ومميزة من الفنانين والنجوم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وبشرى، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض «الاختيار 2» بصورة حصرية عبر قناة أون في تمام التاسعة والنصف، ويعاد مرتين يوميًا مع العرض 3 مرات يومًيا عبر قناة أون دراما، كما يعرض العمل عبر قناة أبو ظبي الأولى أيضًا.