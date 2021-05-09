الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«دفع الصائل».. ما كذبة الإخوان الكبيرة لتجنيد الشباب وفضحها «الاختيار 2»؟

الإختيار 2
الإختيار 2

أظهرت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار2" تفاصيل تعرض للمرة الأولى عن الأحداث التي تلت اقتحام أقسام الشرطة والهجوم على بعض الكنائس وهروب قيادات الجماعة من اعتصام ميدان "رابعة العدوية سابقا"، وكيفية هروب قيادات الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي منه.

تناولت الحلقة أيضًا وجهة الإرهابي همام عطية قائد تنظيم "أجناد مصر" عقب خروجه من "ميدان رابعة"، وكذلك مخطط التنظيم المسلح للجماعة الذي يتولاه القيادي الإخواني محمد كمال والهارب الدكتور يحيى موسى.

 

وأثناء تحقيق الضابط يوسف الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، مع الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، بعدما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه، تحدث عن فكرة "دفع الصائل" التي يعتمدون عليها في انضمام الأفراد الجديدة وضمان بقاء الانتماء إلى هذه الجماعات الإرهابية.

 

دفع "الصائل" هي الكذبة الكبيرة للتفسيرات المغلوطة والمبتورة داخل الجماعات المتطرفة، فالصائل هو الذي يشب على غيرِه ويستطيل عليه يريد ماله أو نفسه ظلمًا.

يكون حكم دفع الصائل حسب ما يدفع عنه وسيشمل الحديث عن ذلك الدفاع عن النفس، والدفاع 
عن العرض، والدفاع عن المال، وحكم كل واحد منها، وكل هذا يستخدمه الإرهابييون في السيطرة على عقول الشباب في الإنضمام إليه، وتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

 

مسلسل "الاختيار2" 


مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.


المسلسل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

الصائل الإرهاب الاختيار 2 داعش رمضان

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