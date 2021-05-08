الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة قرارات الحظر (صور)

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لتفشي فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وفترة إجازة عيد الفطر؛ للحد من زيادة إصابات الوباء.
 

وقال المحافظ إنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات. 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها محافظ القاهرة بأحياء العاصمة وبدأها بميدان السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الاتنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة؛ لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
 

وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عددا من المحال المخالفة وعلى الفور أصدر قرارا بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها،  مؤكدًا أن هناك التزاما كبيرا من معظم المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بمواعيد الغلق فى التاسعة مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء  أزمة فيروس كورونا.


وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى  أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل ل ٤ آلاف جنيه، وفى حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور ، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، كما طالب المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية  بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

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محافظ القاهرة قرارت الغلق إغلاق وتشميع 4 مقاهي بقرى مركز قطور لمخالفتها الإجراءات الاحترازية آخر قرارات مجلس الوزراء محافطة القاهرة

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